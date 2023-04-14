Итоговое коммюнике МВФ и Всемирного банка согласовать не удалось из-за Украины
Итоговое коммюнике на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) согласовать не удалось. Об этом объявила журналистам в пятницу вице-премьер Испании Надя Кальвиньо. Она же возглавляет Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган МВФ.
Причиной стали разногласия по ситуации вокруг Украины.
"Мы сделали всё возможное для того, чтобы прийти к соглашению или коммюнике. К сожалению, мы не достигли единства в том, что касается формулировок о войне", — приводит её слова ТАСС.
Ранее Лайф писал, что во Всемирном банке верят в замену доллара рублём. Представители организации отметили, что будущее "именно за рублёвыми расчётами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост высокотехнологичного экспорта".
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko