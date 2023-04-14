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14 апреля, 16:19

Итоговое коммюнике МВФ и Всемирного банка согласовать не удалось из-за Украины

Итоговое коммюнике на весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) согласовать не удалось. Об этом объявила журналистам в пятницу вице-премьер Испании Надя Кальвиньо. Она же возглавляет Международный валютно-финансовый комитет — руководящий орган МВФ.

Причиной стали разногласия по ситуации вокруг Украины.

"Мы сделали всё возможное для того, чтобы прийти к соглашению или коммюнике. К сожалению, мы не достигли единства в том, что касается формулировок о войне", приводит её слова ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что во Всемирном банке верят в замену доллара рублём. Представители организации отметили, что будущее "именно за рублёвыми расчётами, которые позволят стимулировать развитие производственных мощностей внутри России и рост высокотехнологичного экспорта".

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Марина Калегина
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