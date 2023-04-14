КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 17:24

Россиянка объяснила, чем американская Пасха отличается от нашей

Россиянка: В РФ Пасху празднуют не так ярко, мы серьёзнее относимся к религии

В РФ по сравнению с европейскими странами и США Пасху празднуют не так ярко, ведь россияне серьёзнее относятся к религии. Об этом изданию "Подмосковье сегодня" рассказала гражданка РФ Нармина Спирина.

"Американцы в пасхальное воскресенье ходят в церковь, там они поют и смотрят театральные представления. Свой участок они украшают фигурками кроликов и яиц. В домах всегда очень много цветов", — уточнила она.

Всё же у американцев есть схожая с россиянами традиция. Так, в обеих странах на Пасху принято собирать родных за праздничным столом. Американцы уделяют большое внимание этому празднику и начинают готовиться к нему сразу же после Рождества.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Никита Осипов
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