Президент Литвы предложил распространить ограничения для россиян в том числе и на белорусов
Науседа наложил вето на закон об ограничениях для россиян и белорусов
В парламент Литвы вернулся принятый им закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии. На него наложил вето президент страны Гитанас Науседа, сообщает пресс-служба литовского лидера.
Уточняется, что он поддержал цель этого закона. Однако ему не понравилось, что установлено разное правовое регулирование для граждан двух стран. Науседа предложил применять к россиянам и белорусам одинаковые ограничения.
"Президент поддерживает цель закона о применении ограничительных мер к гражданам России и Белоруссии, но отмечает, что нет никаких оснований устанавливать разное правовое регулирование для граждан двух стран", — указали в пресс-службе.
Всего в принятом парламентом законе было семь ограничений для граждан РФ, а для граждан Белоруссии — три. Науседа считает, что условия должны быть равными. Он предложил упростить законом процедуру аннулирования выданных национальных виз и разрешений на проживание, а также облегчить депортацию нарушителей.
Ранее Лайф писал о том, что Сейм (парламент) Литвы принял закон, запрещающий гражданам России приобретать в стране недвижимость, а также приостанавливающий предоставление литовского гражданства и рассмотрение просьб о выдаче вида на жительство.
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