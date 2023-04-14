Путин ужесточил наказание за самовольное проникновение на объекты силовиков
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) или на важные государственные объекты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в статью 20.17 КоАП РФ. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект будет грозить, кроме штрафа, арест до пяти суток или обязательные работы до 40 часов. Кроме того, отныне наказываться будет проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых структур, а также объекты, которые связаны с органами в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Нарушителей предлагается наказывать штрафом до 10 тысяч рублей, или обязательными работами до 60 часов, или же арестом до 10 суток.
А за самовольное проникновение на важный государственный объект, объект ВС РФ или ТЭК будет грозить штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 120 часов, либо арест до 15 суток.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, сокращающий срок признания пропавшими без вести участников СВО на Украине в два раза — с двенадцати до шести месяцев. Вместе с тем документ уточняет порядок признания бойцов погибшими.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров