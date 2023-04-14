Путин ужесточил наказание за самовольное проникновение на объекты силовиков

Документом вносятся изменения в статью 20.17 КоАП РФ. Так, за самовольное проникновение на охраняемый объект будет грозить, кроме штрафа, арест до пяти суток или обязательные работы до 40 часов. Кроме того, отныне наказываться будет проникновение на охраняемый объект Росгвардии, СВР, ФСБ и ряда других силовых структур, а также объекты, которые связаны с органами в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки. Нарушителей предлагается наказывать штрафом до 10 тысяч рублей, или обязательными работами до 60 часов, или же арестом до 10 суток.