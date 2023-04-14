Путин подписал закон о переводе новых российских регионов на московское время

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о переводе новых регионов РФ на московское время. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Таким образом, ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области включены во вторую часовую зону (UTC+3). До этого в данных регионах было киевское время в зимний период и московское — в летний.