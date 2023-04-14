Количество погибших в результате удара ВСУ по Ясиноватой выросло до четырёх

Количество мирных жителей, которые погибли при ударе ВСУ по Ясиноватой, увеличилось до четырёх. Об этом говорится в заявлении представительства Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Погибли четверо гражданских лиц: девушка 2002 года рождения, женщина 1970 года рождения, мужчина 1964 года рождения, данные ещё одного погибшего мужчины устанавливаются", — сказано в сообщении.

При этом ранения различной степени тяжести получили 10 человек, среди них ребёнок.