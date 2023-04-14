Количество погибших в результате удара ВСУ по Ясиноватой выросло до четырёх
Количество мирных жителей, которые погибли при ударе ВСУ по Ясиноватой, увеличилось до четырёх. Об этом говорится в заявлении представительства Донецкой Народной Республике в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Погибли четверо гражданских лиц: девушка 2002 года рождения, женщина 1970 года рождения, мужчина 1964 года рождения, данные ещё одного погибшего мужчины устанавливаются", — сказано в сообщении.
При этом ранения различной степени тяжести получили 10 человек, среди них ребёнок.
Ранее Лайф писал, что украинские военные выпустили по городу три ракеты из РСЗО. После случившегося жителей призвали не выходить на улицу и оставаться в укрытии.
Shutterstock / Potashev Aleksandr