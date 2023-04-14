Отца Орбакайте спросили о "политике между строк" в её новой песне о Пугачёвой

Первый муж певицы Аллы Пугачёвой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас отказался комментировать новую песню дочери "Алла будет петь". Журналисты поинтересовались у него мнением о том, есть ли там политический подтекст.



"По поводу политики между строк в песне — это, наверное, надо спрашивать у неё. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь", — ответил Орбакас представителям издания "Абзац".