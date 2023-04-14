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14 апреля, 20:37

Отца Орбакайте спросили о "политике между строк" в её новой песне о Пугачёвой

Отец Орбакайте отказался дать оценку её песни, посвящённой Пугачёвой

Первый муж певицы Аллы Пугачёвой и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас отказался комментировать новую песню дочери "Алла будет петь". Журналисты поинтересовались у него мнением о том, есть ли там политический подтекст.


"По поводу политики между строк в песне — это, наверное, надо спрашивать у неё. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь", — ответил Орбакас представителям издания "Абзац".

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Ранее Орбакайте заявила о том, что 15 апреля, когда Пугачёвой исполнится 74 года, в свет выйдет новая композиция дочери Примадонны под названием "Алла будет петь".

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Агентство "Москва" / Киселёв Сергей

Анатолий Симоненко
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