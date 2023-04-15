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14 апреля, 22:11

Германия подошла к "историческому шагу" в энергетике

Германия 15 апреля полностью отключит последние из своих АЭС

Германия сегодня полностью откажется от атомной энергетики: запланировано отключение от сети трёх последних работающих в стране АЭС. Это "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". Однако такое решение на фоне энергетического кризиса вызвало бурные споры в обществе и политических кругах страны.

Как пишет ТАСС, последние АЭС планировалось отключить ещё к 1 января этого года, но из-за украинского конфликта и ситуации с поставками российских энергоносителей было принято решение продлить сроки эксплуатации до 15 апреля. Теперь уже работу станций правительство продлевать не планирует.

Германия таким образом отказывается не только от мирного атома, но и от использования энергоресурсов из РФ. К 2024 году планируется заменить поставки угля и нефти. Страна может полностью перейти на "зелёную энергетику" к 2045 году.

Германия вынуждена остановить одну из своих АЭС

Германия вынуждена остановить одну из своих АЭС

Ранее стало известно о возникших разногласиях между Германией и Францией, которые связаны с введением запрета на использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ядерной энергетики.

Обложка ©

ТАСС / Dpa / Picture-alliance

Анатолий Симоненко
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