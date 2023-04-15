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14 апреля, 22:36

"Это, конечно, сильно": Ответ ChatGPT Макрону рассмешил французов

Диалог Макрона с ChatGPT о технологиях в Европе со смехом восприняли в Twitter

Президент Франции Эмманюэль Макрон поинтересовался у нейросети ChatGPT, какое будущее ждёт европейские передовые технологии. Отрывок переписки он опубликовал в "Твиттере".

Макрон попросил нейросеть одним словом охарактеризовать Европу в области прорывных технологий. Нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". Видимо, одухотворённый таким ответом, Макрон посоветовал европейцам инвестировать в IT-сектор.

"А, так вот кто пишет ваши речи", — прокомментировала в "Твиттере" журналист Stephane Larue.

Пользователь Mehdy напомнила политику, что эту нейросеть создали американцы, а не европейцы. В свою очередь Gregory Pamart вспомнила сцену разговора с зеркальцем из сказки "Белоснежка", намекнув, что Макрон повёлся на льстивый ответ.

"Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — добавили пользователи.

Нашлись и те, кто тоже решил вступить в диалог с ChatGPT, поинтересовавшись, как искусственный интеллект оценивает ситуацию с развитием компьютерных технологий в Евросоюзе. Нейросеть охарактеризовала её как "чрезвычайную". А результаты работы президента Макрона сочла противоречивыми.

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Обложка ©

Flickr / Elyseefr

Анатолий Симоненко
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