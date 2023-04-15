"Это, конечно, сильно": Ответ ChatGPT Макрону рассмешил французов
Диалог Макрона с ChatGPT о технологиях в Европе со смехом восприняли в Twitter
Президент Франции Эмманюэль Макрон поинтересовался у нейросети ChatGPT, какое будущее ждёт европейские передовые технологии. Отрывок переписки он опубликовал в "Твиттере".
Макрон попросил нейросеть одним словом охарактеризовать Европу в области прорывных технологий. Нейросеть ответила: "Конкурентоспособна". Видимо, одухотворённый таким ответом, Макрон посоветовал европейцам инвестировать в IT-сектор.
"А, так вот кто пишет ваши речи", — прокомментировала в "Твиттере" журналист Stephane Larue.
Пользователь Mehdy напомнила политику, что эту нейросеть создали американцы, а не европейцы. В свою очередь Gregory Pamart вспомнила сцену разговора с зеркальцем из сказки "Белоснежка", намекнув, что Макрон повёлся на льстивый ответ.
"Использовать нейросеть в качестве аргумента — это, конечно, сильно", — добавили пользователи.
Нашлись и те, кто тоже решил вступить в диалог с ChatGPT, поинтересовавшись, как искусственный интеллект оценивает ситуацию с развитием компьютерных технологий в Евросоюзе. Нейросеть охарактеризовала её как "чрезвычайную". А результаты работы президента Макрона сочла противоречивыми.
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