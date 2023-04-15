В США призвали лишить Байдена права принимать решение о ядерном ударе

Американские законодатели подготовили законопроект, который предусматривает ограничение полномочий президента по применению ядерного оружия. Согласно документу, глава Белого дома должен будет получать разрешение от Конгресса. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Эда Марки.

Законопроект он подготовил совместно с конгрессменом Тедом Лью. Они считают, что нужно запретить "любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с Конгрессом".

"Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара", — заявил Марки.

По мнению парламентариев, Конгресс должен обеспечивать сдержку и противовес единоличному праву президента разрешать нанесение ядерного удара. Как подчёркивают законодатели, решение о начале войны, способной разрушить цивилизацию, "должно приниматься представителями народа, а не одним человеком".