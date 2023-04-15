В США призвали лишить Байдена права принимать решение о ядерном ударе
В США призвали запретить президенту наносить ядерный удар без разрешения Конгресса
Американские законодатели подготовили законопроект, который предусматривает ограничение полномочий президента по применению ядерного оружия. Согласно документу, глава Белого дома должен будет получать разрешение от Конгресса. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Эда Марки.
Законопроект он подготовил совместно с конгрессменом Тедом Лью. Они считают, что нужно запретить "любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного согласования с Конгрессом".
"Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о нанесении ядерного удара", — заявил Марки.
По мнению парламентариев, Конгресс должен обеспечивать сдержку и противовес единоличному праву президента разрешать нанесение ядерного удара. Как подчёркивают законодатели, решение о начале войны, способной разрушить цивилизацию, "должно приниматься представителями народа, а не одним человеком".
Как сообщал Лайф, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир приблизился к порогу ядерной третьей мировой войны по вине Джо Байдена и его администрации.
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