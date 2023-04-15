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15 апреля, 00:55

Едва приехавшего в Канаду украинца чуть не зарезали посреди улицы

В Канаде только что приехавший туда украинец получил ножевое ранение на улице

Гражданина Украины, который совсем недавно приехал в Канаду, чуть не зарезали там на автобусной остановке. О произошедшем сообщила местный обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.

"Мужчина, который в четверг утром получил ножевое ранение на автобусной остановке в Эдмонтоне, прибыл в Канаду с Украины всего несколько дней назад", — рассказала Малкахи, ссылаясь на местную полицию.

По данным местных правоохранителей, 48-летний пострадавший сидел на автобусной остановке и спокойно пил утренний кофе, когда на него неожиданно напал незнакомец с ножом. В итоге украинца госпитализировали с серьёзными травмами.

По данным журналистки, Пилипчук приехал по рабочей визе и устроился на работу третьего апреля. Он как раз собирался идти на стройку, когда произошло нападение.

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Анатолий Симоненко
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