Силуанов озвучил планы постепенной нормализации бюджетной политики России

В этом году приоритеты бюджетно-налоговой политики России плавно уходят от антикризисной повестки в сторону реализации национальных целей развития.

В том числе речь идёт об упоре на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры, об оказании соцпомощи нуждающимся гражданам, а также об интеграции новых регионов и обеспечении безопасности государства. Об этом на заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития рассказал министр финансов Антон Силуанов.

"В среднесрочной перспективе по мере адаптации экономики запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета", — цитирует Силуанова РИА "Новости".

По его словам, страна располагает средствами для достижения этих целей, в этом году она сможет реализовать приоритеты, исходя из намеченной концентрации доходов. Он отметил, что в прошлом году происходила адаптация финансовой системы страны, однако в нынешнем году произошла стабилизация. Министр отметил, что для достижения запланированных параметров роста экономики страны нужно обеспечивать устойчивость и развитие финансовой системы.

Опираясь на закон о бюджете, доходы последнего в стране в этом году составят 26,13 триллиона рублей, расходы — 29,056 триллиона рублей. В 2024-м доходы бюджета должны быть на уровне 27,24 триллиона рублей, расходы — 29,43 триллиона, в 2025 году доходы — 27,98 триллиона, расходы — 29,24 триллиона.