В Пентагоне дали оценку планам России и Китая по освоению Луны
Олсон: Планы РФ и КНР по освоению Луны говорят о росте конкуренции в космосе
Планы России и Китая по освоению Луны указывают на широкий размах стратегической конкуренции в космосе, а также значение, которое Луна представляет в наши дни для всех стран. Об этом на брифинге заявил представитель космического командования США Джон Олсон, высказываясь в том числе о совместной лунной программе РФ и КНР.
"Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции", — сообщил Олсон.
Согласно новой лунной программе США "Артемида" американцы планируют в 2024 году облететь Луну и создать окололунную станцию Gateway, а через год высадиться на естественном спутнике Земли.
Напомним, что Россия и Китай в 2021 году достигли соглашения по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.