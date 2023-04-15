В Пентагоне дали оценку планам России и Китая по освоению Луны

Планы России и Китая по освоению Луны указывают на широкий размах стратегической конкуренции в космосе, а также значение, которое Луна представляет в наши дни для всех стран. Об этом на брифинге заявил представитель космического командования США Джон Олсон, высказываясь в том числе о совместной лунной программе РФ и КНР.