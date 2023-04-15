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15 апреля, 02:50

В Пентагоне дали оценку планам России и Китая по освоению Луны

Олсон: Планы РФ и КНР по освоению Луны говорят о росте конкуренции в космосе

Планы России и Китая по освоению Луны указывают на широкий размах стратегической конкуренции в космосе, а также значение, которое Луна представляет в наши дни для всех стран. Об этом на брифинге заявил представитель космического командования США Джон Олсон, высказываясь в том числе о совместной лунной программе РФ и КНР.

"Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции", — сообщил Олсон.

Согласно новой лунной программе США "Артемида" американцы планируют в 2024 году облететь Луну и создать окололунную станцию Gateway, а через год высадиться на естественном спутнике Земли.

Чай вдвоём или костыли для поддержки: Россия и Китай построят базу на Луне

Чай вдвоём или костыли для поддержки: Россия и Китай построят базу на Луне

Напомним, что Россия и Китай в 2021 году достигли соглашения по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

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Nasa

Анатолий Симоненко
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