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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 02:17
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Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ

Минобороны: ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов и технике ВСУ

Авиация России в ходе специальной военной операции нанесла удары по складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Также целью стали районы сосредоточения техники и личного состава ВСУ. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ", — приводит ТАСС его слова.

А артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на Торском участке. Там было вскрыто перемещение 23-й стрелковой бригады украинских войск. Бойцы ВСУ передвигались на бронированных машинах, цели были уничтожены.

На Червонодибровском же участке потери понесли 58-я мотопехотная бригада и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. При попытке вернуть утраченные позиции они стали целью артиллерийского удара.

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Ранее Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Андрей Григорьев
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