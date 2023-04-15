Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ
Минобороны: ВКС России нанесли удары по складу боеприпасов и технике ВСУ
Авиация России в ходе специальной военной операции нанесла удары по складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Также целью стали районы сосредоточения техники и личного состава ВСУ. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ", — приводит ТАСС его слова.
А артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на Торском участке. Там было вскрыто перемещение 23-й стрелковой бригады украинских войск. Бойцы ВСУ передвигались на бронированных машинах, цели были уничтожены.
На Червонодибровском же участке потери понесли 58-я мотопехотная бригада и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. При попытке вернуть утраченные позиции они стали целью артиллерийского удара.
Ранее Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны РФ