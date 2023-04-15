Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ

Авиация России в ходе специальной военной операции нанесла удары по складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Также целью стали районы сосредоточения техники и личного состава ВСУ. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"Бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ", — приводит ТАСС его слова.

А артиллеристы уничтожили подразделение ВСУ на Торском участке. Там было вскрыто перемещение 23-й стрелковой бригады украинских войск. Бойцы ВСУ передвигались на бронированных машинах, цели были уничтожены.

На Червонодибровском же участке потери понесли 58-я мотопехотная бригада и 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. При попытке вернуть утраченные позиции они стали целью артиллерийского удара.