В США признали, что не стали бы отвечать на гибель своего солдата на Украине

Америка не начала бы наносить удары по России, если бы один из солдат США погиб на Украине. Более того, власти Штатов могут вообще никак на такое не отреагировать. Об этом Fox News заявила бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.

"Эксперт по России не считает, что Вашингтон стал бы отвечать на случайную гибель американского солдата на Украине", — цитирует Коффлер Fox News.

По её словам, для того чтобы президент США рассматривал боевые действия против Москвы как ответную меру, конфликт должен был бы зайти слишком далеко. Это могло бы случиться, если бы Россия целенаправленно начала атаку на Штаты и убила сотни американцев. Скорее всего, заявила Коффлер, в случае случайной гибели американского солдата на Украине Штаты бы отреагировали в дипломатическом ключе и введением санкций, а также нанесением кибератак.