Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области

Российские военные уничтожили два склада Вооружённых сил Украины с боеприпасами в районе посёлка Лозовая, что в Харьковской области. О таком успехе артиллеристов рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

"Комплексным применением расчётов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая", — приводит РИА "Новости" его слова.

По его словам, расчёт российского орудия Д-20 при контрбатарейной борьбе уничтожил вражеский миномётный расчёт у населённого пункта Зыбино.