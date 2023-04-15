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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 03:15
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Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области

Российские военные уничтожили два склада Вооружённых сил Украины с боеприпасами в районе посёлка Лозовая, что в Харьковской области. О таком успехе артиллеристов рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

"Комплексным применением расчётов реактивных систем залпового огня "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая", — приводит РИА "Новости" его слова.

По его словам, расчёт российского орудия Д-20 при контрбатарейной борьбе уничтожил вражеский миномётный расчёт у населённого пункта Зыбино.

Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ
Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ

Ранее Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили до 340 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Андрей Григорьев
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