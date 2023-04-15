В России разработали глушилку висящих на орбите спутников

В России разработана система радиоэлектронной борьбы, дальность действия которой — порядка 36 тысяч километров. Она сможет глушить космические аппараты на геостационарной орбите. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря", — рассказал собеседник агентства.

Он не стал рассказывать подробности о новой системе, лишь добавил, что благодаря высокой мощности она сможет на небольшой дальности даже выводить из строя технику противника. РЭБ с помощью помех или электромагнитного излучения воздействует на радиоэлектронные системы противника, в том числе на РЛС, системы связи и другие средства. Те перегреваются и перестают работать.

Среди комплексов РЭБ, которыми оснащены Российские Вооружённые силы, — "Красуха", "Москва", "Инфауна", "Леер" и "Триада". В том числе системы РЭБ используются в зоне проведения СВО на Украине.