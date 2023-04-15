Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу во французском Бордо
Автомобиль на полной скорости въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали. По данным радиостанции France Bleu, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Наезд автомобиля на толпу во французском Бордо. Видео © twitter / amineriree
Полиция на месте задержала водителя и троих пассажиров. По предварительной версии, он не справился с управлением. Инцидент произошёл на улице профессора Дарже в Бордо 14 апреля около 23:00 (0:00 мск 15 апреля).
Ранее в Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом на улице 40 лет Победы и загорелся. Водитель погиб на месте.
twitter / amineriree