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15 апреля, 07:22

Семь человек пострадали при наезде автомобиля на толпу во французском Бордо

Автомобиль на полной скорости въехал в толпу во французском Бордо, семь человек пострадали. По данным радиостанции France Bleu, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Наезд автомобиля на толпу во французском Бордо. Видео © twitter / amineriree

Полиция на месте задержала водителя и троих пассажиров. По предварительной версии, он не справился с управлением. Инцидент произошёл на улице профессора Дарже в Бордо 14 апреля около 23:00 (0:00 мск 15 апреля).

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twitter / amineriree

Андрей Бражников
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