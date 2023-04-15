Блогерша Ева Абрамович под наркотиками избила медсестру в омской больнице

Участница шоу "Давай поженимся" 26-летняя блогерша Ева Абрамович (Скороходова) напала на медсестру в одной из больниц Омска, куда её госпитализировали в состоянии наркотического опьянения. СУ СК по Омской области начало проверку.

"По предварительным данным, девушку доставили в больницу в состоянии наркотического опьянения, где она беспричинно напала на медсестру и причинила ей телесные повреждения", — подчеркнули в ведомстве.

Медсестра получила множественные ушибы, ссадины, травму головы и растяжение мышц шеи. Забрать блогершу в больницу попросила её мать после того, как та ударила своего пятимесячного ребёнка. Следователям предстоит также выяснить условия жизни и воспитания малолетнего.

"Да, был действительно конфликт неприятный. Меня забрала бригада скорой помощи. Увезли в токсик, вели себя хамски. Били по губам ремнём. Волосы выдирали. Не отдавали личные вещи. Бардак", — рассказала Абрамович в беседе с РИА "Новости".

По данным агентства, блогерша давно является пациенткой клиники из-за наркозависимости, но всё это время ребёнок продолжает оставаться с ней.