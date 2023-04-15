7 обследований, которые нужно пройти перед беременностью

Если женщина регулярно наблюдается у гинеколога и следит за здоровьем, то в период планирования беременности никакие особые обследования ей не потребуются, в противном же случае в них есть необходимость. Об этом Лайфу рассказала врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Марина Заборская.

1. Скрининговое исследование шейки матки на онкологические или предраковые заболевания — онкоцитология. В идеале процедура должна быть проведена жидкостным методом с определением высококанцерогенных типов ВПЧ.

2. Исследование методом ПЦР на предмет обнаружения инфекций, передаваемых половым путём. Важно знать, что их всего четыре, поэтому предлагаемый клиникой список из 15–20 возбудителей должен насторожить.

3. Обследование щитовидной железы. Для этого необходимо сдать анализы на тиреотропный гормон, на свободный тироксин (Т4), а также на определение АТ-ТПО. После оценки полученных результатов могут потребоваться УЗИ щитовидки и консультация эндокринолога.

4. Исследование молочных желез. Его проводят в зависимости от возраста женщины: до 35 лет достаточно УЗИ, после — также нужно записаться на маммографию. 5. В связи с повальной недостаточностью и дефицитом витамина D рекомендуется сдать кровь на уровень 25(ОН)D3.

6. Обязательно исследовать уровень ферритина, СРБ, сывороточного железа. Дело в том, что женщины в связи с ежемесячной кровопотерей находятся в группе риска по железодефицитной анемии и латентному железодефициту.

7. Также важно ещё до беременности определить, есть ли иммунитет к краснухе. В случае его отсутствия вам будет рекомендована вакцинация, которая поможет избежать осложнений для будущего ребёнка в случае заболевания матери.