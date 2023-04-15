Остров Оболонский в Киеве почти ушёл под воду из-за паводка

На Украине три области оказались в зоне сильнейших подтоплений, из-за чего нарушено транспортное сообщение. Об этом пишет РБК-Украина.

В Киеве подтопило остров Оболонский. Видео © t.me / "Политика страны"

Движение остановлено между 30 населёнными пунктами, 29 из которых находятся в Черниговской области, а один — в Киевской. Украинские СМИ публикуют кадры последствий весеннего паводка в столице. На них остров Оболонский, где ранее власти хотели построить подземный паркинг на 720 мест.