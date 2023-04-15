КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 09:37

Остров Оболонский в Киеве почти ушёл под воду из-за паводка

В трёх областях Украины нарушено транспортное сообщение из-за подтопления

На Украине три области оказались в зоне сильнейших подтоплений, из-за чего нарушено транспортное сообщение. Об этом пишет РБК-Украина.

В Киеве подтопило остров Оболонский. Видео © t.me / "Политика страны"

Движение остановлено между 30 населёнными пунктами, 29 из которых находятся в Черниговской области, а один — в Киевской. Украинские СМИ публикуют кадры последствий весеннего паводка в столице. На них остров Оболонский, где ранее власти хотели построить подземный паркинг на 720 мест.

В Крыму в ответ на призыв Кулебы заявили, что Киев нужно лишить выхода к Чёрному морю

В Крыму в ответ на призыв Кулебы заявили, что Киев нужно лишить выхода к Чёрному морю

В Херсонской области в связи с празднованием Пасхи отменено действие комендантского часа в ночь с 15 на 16 апреля. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Политика страны"

Татьяна Миссуми
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