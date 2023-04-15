Убийцей мужчины из "подземелья" на юге Москвы оказалась его любовница

В Москве задержали женщину, убившую своего сожителя. В столичном Следственном комитете рассказали, что тело мужчины было обнаружено вчера, 14 апреля, в подвале многоэтажного дома на Загородном шоссе. Подозреваемая сразу созналась в расправе над любовником из "подземелья" и раскрыла мотивы.

Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Фото © Telegram / Столичный СК

"По подозрению в совершении данного преступления задержана сожительница погибшего. В ходе допроса она признала вину, пояснив следователю, что конфликт произошёл на почве ревности", — говорится в сообщении пресс-службы главка.

В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.