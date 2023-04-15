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15 апреля, 10:24

Убийцей мужчины из "подземелья" на юге Москвы оказалась его любовница

В Москве задержали женщину, убившую сожителя из ревности

<p>Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Обложка © <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1807" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Столичный СК</p>

Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве задержали женщину, убившую своего сожителя. В столичном Следственном комитете рассказали, что тело мужчины было обнаружено вчера, 14 апреля, в подвале многоэтажного дома на Загородном шоссе. Подозреваемая сразу созналась в расправе над любовником из "подземелья" и раскрыла мотивы.

Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Фото © Telegram / Столичный СК

Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Фото © Telegram / Столичный СК

"По подозрению в совершении данного преступления задержана сожительница погибшего. В ходе допроса она признала вину, пояснив следователю, что конфликт произошёл на почве ревности", говорится в сообщении пресс-службы главка.

В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.

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Матвей Константинов
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