Убийцей мужчины из "подземелья" на юге Москвы оказалась его любовница
В Москве задержали женщину, убившую сожителя из ревности
Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Обложка © Telegram / Столичный СК
В Москве задержали женщину, убившую своего сожителя. В столичном Следственном комитете рассказали, что тело мужчины было обнаружено вчера, 14 апреля, в подвале многоэтажного дома на Загородном шоссе. Подозреваемая сразу созналась в расправе над любовником из "подземелья" и раскрыла мотивы.
Место убийства мужчины в подвале столичной многоэтажки. Фото © Telegram / Столичный СК
"По подозрению в совершении данного преступления задержана сожительница погибшего. В ходе допроса она признала вину, пояснив следователю, что конфликт произошёл на почве ревности", — говорится в сообщении пресс-службы главка.
В отношении ревнивицы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", следствие намерено ходатайствовать о заключении женщины под стражу.
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