В некоторых районах ЛНР отменят комендантский час на Пасху

В некоторых районах ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля отменяется комендантский час, соответствующий указ подписал врио главы республики Леонид Пасечник.

"Принял решение приостановить действие комендантского часа на территории ЛНР в ночь с 15 на 16 апреля в связи с празднованием светлой Пасхи. Соответствующий Указ мною уже подписан. Комендантский час будет приостановлен в тех районах, где это позволяет военная обстановка", — написал он в своём телеграм-канале.

Так, ограничения не будут сняты для жителей Сватовского, Кременского, Троицкого районов, а также Первомайска, Стаханова и Северодонецкой агломерации.