"Без тормозов": Госдолг Италии достиг очередного максимума

Размер государственного долга Италии достиг нового максимума — 2,772 триллиона евро, увеличившись на 21,6 миллиарда евро, сообщает Центробанк страны. Предыдущий антирекорд был установлен в июне прошлого года, когда сумма госдолга превысила 2,77 миллиона.

"В 2022 году в Италии произвели товаров и услуг на 1,909 триллиона евро в текущих ценах. Отсюда соотношение между долгом и ВВП в 145%, что как глыба давит на перспективы развития и экономическую политику страны", — пишет издание Corriere della Sera, отмечая, что госдолг "растёт без тормозов".

В свою очередь президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона называет текущую ситуацию большой бедой для страны. Согласно его прогнозу, всё больше ресурсов будет тратиться на выплату процентов по долгу тем, кто может приобрести гособлигации. При этом пострадают граждане, которые не в состоянии оплачивать коммунальные счета. Это приводит к увеличению неравенства. По словам Доны, разделив нынешний госдолг на всех жителей Италии, каждый оказался бы должен 46 960 евро. Это могло бы стать причиной инфаркта для многих соотечественников, заключил он.