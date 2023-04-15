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15 апреля, 11:04

ВСУ потеряли до 40 бойцов на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Купянском направлении, где Западная группировка войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесла поражение украинской армии.

В результате выполнения задач специальной военной операции потери противника составили до 40 украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два автомобиля и бронетранспортёр.

Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области

Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области

Ранее Лайф уже сообщал об успехах Российской армии на Купянском направлении. Вчера наши бойцы пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Удалось поразить до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Обложка ©

Getty Images / Sofiia Bobok / Anadolu Agency

Николь Вербер
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