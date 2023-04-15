ВСУ потеряли до 40 бойцов на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Купянском направлении, где Западная группировка войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесла поражение украинской армии.

В результате выполнения задач специальной военной операции потери противника составили до 40 украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два автомобиля и бронетранспортёр.