ВСУ потеряли до 40 бойцов на Купянском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Купянском направлении, где Западная группировка войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесла поражение украинской армии.
В результате выполнения задач специальной военной операции потери противника составили до 40 украинских военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два автомобиля и бронетранспортёр.
Ранее Лайф уже сообщал об успехах Российской армии на Купянском направлении. Вчера наши бойцы пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Удалось поразить до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.
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