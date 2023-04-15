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15 апреля, 10:59

Войска России уничтожили склад горючего ВСУ в районе Славянска

ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в районе Славянска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Славянска ДНР уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", сказал он.

Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ

Российские самолёты нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ

Ранее офицер в пресс-центре группировки ВС РФ "Запад" сообщал об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Противник лишился их в районе населённого пункта Лозовая.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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