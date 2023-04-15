Войска России уничтожили склад горючего ВСУ в районе Славянска
ВС России уничтожили склад горючего ВСУ в районе Славянска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе Славянска ДНР уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", — сказал он.
Ранее офицер в пресс-центре группировки ВС РФ "Запад" сообщал об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Харьковской области. Противник лишился их в районе населённого пункта Лозовая.
ТАСС / Андрей Рубцов