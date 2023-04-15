ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 11:11
40056

Более 315 бойцов ВСУ и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

ВС России уничтожили более 315 солдат ВСУ и наёмников на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили более 315 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град", сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что в интересах наступающих в районе Артёмовска войск было совершено 6 самолётовылетов авиации "Южной" группировки, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач. Также были поражены подразделения украинской армии в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.

Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области
Два склада ВСУ с боеприпасами уничтожены в Харьковской области

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении до 40 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Также противник лишился двух автомобилей и бронетранспортёра.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar