Более 315 бойцов ВСУ и наёмников убито на самом смертоносном участке фронта

ВС России за сутки уничтожили более 315 украинских военнослужащих и наёмников на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град", — сказал он.

Генерал-лейтенант добавил, что в интересах наступающих в районе Артёмовска войск было совершено 6 самолётовылетов авиации "Южной" группировки, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач. Также были поражены подразделения украинской армии в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.