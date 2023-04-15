КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 11:32

Москвич выложил почти 10 млн рублей за Vertu и получил пустую коробку

Мошенник обманул жителя Москвы на 10 млн рублей при покупке телефона Vertu

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Мошенники обманули жителя Москвы почти на десять миллионов рублей при покупке мобильного телефона элитного класса Vertu. Подробности истории публикует SHOT.

Обладателем премиального гаджета захотел стать 25-летний Максим из столицы. Он готов был выложить несколько миллионов, но решил брать устройство с рук. Дело оставалось за малым — найти продавца. После удачных поисков стороны договорились встретиться в ТЦ "Афимолл" в центре Москвы. На встрече ударили по рукам и обменяли 9,8 миллиона рублей на коробку.

После состоявшейся сделки продавец почему-то очень быстро удалился, а Максим лишь спустя время додумался заглянуть внутрь. Вместо дорогого телефона там почему-то оказалась лишь пачка бумажек. Теперь в истории с доверчивым парнем разбирается полиция.

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Николь Вербер
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