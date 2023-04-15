Россиянка протаранила шесть машин и чуть не погибла при побеге от их разъярённых хозяев

В Новом Уренгое женщина за рулём протаранила шесть припаркованных машин и едва не простилась с жизнью во время побега от их разъярённых владельцев. Видео публикует SHOT.

В Новом Уренгое женщина протаранила шесть машин на парковке. Видео © t.me / SHOT

По данным издания, машина принадлежит другой женщине, которая, видимо, дала подруге порулить. Нарушительница начала крутиться по двору, но вписаться в повороты у неё не получилось. Врезавшись поочерёдно в шесть автомобилей, женщина решила пешком спастись от ответственности.

"Эй, выходи! Ты чего делаешь! Стоять! Стой, лови её", — кричит ей вслед один из автовладельцев.

Камеры уличного наблюдения зафиксировали её эпичный побег по оживлённой трассе, который мог стоить ей жизни. На кадрах виновница аварии лихо перемахивает через препятствия и перебегает дорогу, не боясь попасть под колёса мчащихся машин.