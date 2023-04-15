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15 апреля, 12:51

Россиянка протаранила шесть машин и чуть не погибла при побеге от их разъярённых хозяев

Автоледи снесла шесть автомобилей на парковке в Новом Уренгое

В Новом Уренгое женщина за рулём протаранила шесть припаркованных машин и едва не простилась с жизнью во время побега от их разъярённых владельцев. Видео публикует SHOT.

В Новом Уренгое женщина протаранила шесть машин на парковке. Видео © t.me / SHOT

По данным издания, машина принадлежит другой женщине, которая, видимо, дала подруге порулить. Нарушительница начала крутиться по двору, но вписаться в повороты у неё не получилось. Врезавшись поочерёдно в шесть автомобилей, женщина решила пешком спастись от ответственности.

"Эй, выходи! Ты чего делаешь! Стоять! Стой, лови её", кричит ей вслед один из автовладельцев.

Камеры уличного наблюдения зафиксировали её эпичный побег по оживлённой трассе, который мог стоить ей жизни. На кадрах виновница аварии лихо перемахивает через препятствия и перебегает дорогу, не боясь попасть под колёса мчащихся машин.

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Ранее сообщалось, что в Волгограде на мосту через Волгу столкнулось три автомобиля, пострадали семь человек, среди них трёхлетний ребёнок.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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