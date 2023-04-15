В Турции сбылось предсказание учёного-провидца о мощном землетрясении на линии разлома

На юге Турции зафиксировано новое землетрясение и именно в том месте, на которое указывал учёный-сейсмолог Наси Гёрюр. Он предупреждал, что следующие толчки могут произойти в провинции Адана — на линии разлома.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) передаёт, что землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в 12:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли провинции Адана. Очаг его залегал на глубине семи километров.