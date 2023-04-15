В Турции сбылось предсказание учёного-провидца о мощном землетрясении на линии разлома
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана
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На юге Турции зафиксировано новое землетрясение и именно в том месте, на которое указывал учёный-сейсмолог Наси Гёрюр. Он предупреждал, что следующие толчки могут произойти в провинции Адана — на линии разлома.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) передаёт, что землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в 12:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли провинции Адана. Очаг его залегал на глубине семи километров.
Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады. Земные толчки магнитудой 6,2 зарегистрировала американская геологическая служба. По её данным, эпицентр располагался в 211 километрах к юго-западу от города Порт-Макнил.