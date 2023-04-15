КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 12:45

В Турции сбылось предсказание учёного-провидца о мощном землетрясении на линии разлома

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

На юге Турции зафиксировано новое землетрясение и именно в том месте, на которое указывал учёный-сейсмолог Наси Гёрюр. Он предупреждал, что следующие толчки могут произойти в провинции Адана — на линии разлома.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) передаёт, что землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в 12:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли провинции Адана. Очаг его залегал на глубине семи километров.

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады. Земные толчки магнитудой 6,2 зарегистрировала американская геологическая служба. По её данным, эпицентр располагался в 211 километрах к юго-западу от города Порт-Макнил.

Николь Вербер
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Турция
  • Происшествия
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров