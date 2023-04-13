У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщила Американская геологическая служба (USGS).
Известно, что подземные толчки случились в 18:54 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 211 километрах к юго-западу от города Порт-Макнил. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
А ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана. Очаг подземных толчков залегает на расстоянии 57 километров от Петропавловска-Камчатского.
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