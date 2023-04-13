КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 18:37

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщила Американская геологическая служба (USGS).

Известно, что подземные толчки случились в 18:54 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 211 километрах к юго-западу от города Порт-Макнил. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.


После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

А ранее Лайф сообщал, что землетрясение магнитудой 5,8 всколыхнуло Камчатку вслед за извержением вулкана. Очаг подземных толчков залегает на расстоянии 57 километров от Петропавловска-Камчатского.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Канада
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров