У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

Известно, что подземные толчки случились в 18:54 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 211 километрах к юго-западу от города Порт-Макнил. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.



