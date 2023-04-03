После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

Некоторые здания получили повреждения после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке сегодня, 3 апреля. На домах образовались трещины, со стен падали плиты и бетонные обломки, сообщил губернатор Владимир Солодов. К счастью, среди жителей пострадавших нет.

"Пострадавших людей и разрушенных зданий на Камчатке в результате сегодняшнего сильного землетрясения нет. Но многие строения получили различные повреждения. Это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели", — написал Солодов в телеграм-канале.

Момент мощного землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / kamchatka01

Ссылаясь на сейсмологов, губернатор назвал магнитуду землетрясения "достаточно умеренной" для Камчатки, но эпицентр находился довольно близко к Петропавловску, поэтому подземный толчок ощущался так сильно.