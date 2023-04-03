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3 апреля, 06:32

После мощного землетрясения на Камчатке со зданий падали плиты и куски бетона

Губернатор Солодов рассказал о последствиях землетрясения магнитудой 6,9 на Камчатке

Некоторые здания получили повреждения после мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке сегодня, 3 апреля. На домах образовались трещины, со стен падали плиты и бетонные обломки, сообщил губернатор Владимир Солодов. К счастью, среди жителей пострадавших нет.

"Пострадавших людей и разрушенных зданий на Камчатке в результате сегодняшнего сильного землетрясения нет. Но многие строения получили различные повреждения. Это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен. С одного из зданий в Петропавловске-Камчатском упали бетонные обломки на улицу и, к счастью, никого не задели", — написал Солодов в телеграм-канале.

Момент мощного землетрясения на Камчатке. Видео © Telegram / kamchatka01

Ссылаясь на сейсмологов, губернатор назвал магнитуду землетрясения "достаточно умеренной" для Камчатки, но эпицентр находился довольно близко к Петропавловску, поэтому подземный толчок ощущался так сильно.

Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

Мощное землетрясение докатилось от Камчатки до Курил

Напомним, ранее на Камчатке произошло довольно мощное землетрясениемагнитудой 6,9. Местные жители рассказывают, что тряслись стены, падали мелкие предметы, на зданиях появились трещины. Многие люди выбегали из домов, боясь обрушения. Позже подземные толчки докатились до Курил, а на самой Камчатке зафиксирована серия афтершоков.

Обложка ©

Telegram / kamchatka01

Александра Вишнякова
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