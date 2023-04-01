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1 апреля, 16:51

Толчки после землетрясения в Ставропольском крае ощутили в Кабардино-Балкарии

Слабые подземные толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего ранее в Ставропольском крае, ощущались и на территории Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки", — указано в сообщении.

Как указали в ведомстве, жертв и разрушений нет, в настоящее время все службы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.

В Дагестане произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение

Ранее Лайф сообщал, что днём в субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска. А до этого землетрясение зафиксировали на Камчатке.

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ТАСС / Антон Подгайко

Наталья Исакова
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