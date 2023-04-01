Толчки после землетрясения в Ставропольском крае ощутили в Кабардино-Балкарии

Слабые подземные толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего ранее в Ставропольском крае, ощущались и на территории Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки", — указано в сообщении.

Как указали в ведомстве, жертв и разрушений нет, в настоящее время все службы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.