Толчки после землетрясения в Ставропольском крае ощутили в Кабардино-Балкарии
Слабые подземные толчки от землетрясения магнитудой 4,6, произошедшего ранее в Ставропольском крае, ощущались и на территории Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"На территории Кабардино-Балкарии ощущались слабые подземные толчки", — указано в сообщении.
Как указали в ведомстве, жертв и разрушений нет, в настоящее время все службы жизнеобеспечения продолжают работать в обычном режиме.
Ранее Лайф сообщал, что днём в субботу, 1 апреля, в Ставропольском крае произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили, в частности, жители Железноводска и Пятигорска. А до этого землетрясение зафиксировали на Камчатке.
ТАСС / Антон Подгайко