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15 апреля, 13:09

Силуанов снят с поста полпреда России в совете Евразийского банка развития

Министра финансов России Антона Силуанова освободили от должности полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях, освободить министра финансов РФ Силуанова А.Г. от исполнения обязанностей полномочного представителя РФ в совете Евразийского банка развития", — отмечается в документе.

ЕАБР — международная финансовая организация, созданная в 2006 года. Она осуществляет инвестиции, направленные на развитие экономик, интеграционных процессов и торгово-экономических связей в странах евразийского региона. В ЕАБР входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия. Штаб-квартира организации находится в Алма-Ате. Силуанов занимал должность полпреда с 2012 года.

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Ранее Силуанов заявил, что быстрого решения по разблокировке российских активов за рубежом нет. При этом министр напомнил, что аналогичные меры были приняты в отношении иностранных активов, находящихся в РФ.

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ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев

Никита Никонов
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