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15 апреля, 13:12

Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Авербуха и Туктамышевой

Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Авербуха и ещё 85 человек

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, соответствующий указ опубликован на его сайте.

Всего в списке 87 человек, среди которых футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, тренеры Илья Авербух и Сергей Овчинников, фигуристы Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, теннисистка Александра Поспелова, гимнаст Артур Далалоян и многие другие. Ограничения были введены на следующие 50 лет.

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Ранее еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс анонсировала 11-й пакет антироссийских санкций. По её словам, в первую очередь он будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений.

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president.gov.ua

Матвей Константинов
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