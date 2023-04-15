Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Авербуха и Туктамышевой
Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Авербуха и ещё 85 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, соответствующий указ опубликован на его сайте.
Всего в списке 87 человек, среди которых футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, тренеры Илья Авербух и Сергей Овчинников, фигуристы Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, теннисистка Александра Поспелова, гимнаст Артур Далалоян и многие другие. Ограничения были введены на следующие 50 лет.
Ранее еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннесс анонсировала 11-й пакет антироссийских санкций. По её словам, в первую очередь он будет нацелен на борьбу с обходом уже введённых ограничений.