Зеленский ввёл санкции против Акинфеева, Авербуха и Туктамышевой

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против ряда российских спортсменов, соответствующий указ опубликован на его сайте.

Всего в списке 87 человек, среди которых футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов, тренеры Илья Авербух и Сергей Овчинников, фигуристы Елизавета Туктамышева и Марк Кондратюк, теннисистка Александра Поспелова, гимнаст Артур Далалоян и многие другие. Ограничения были введены на следующие 50 лет.