Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку после обрушения кратера вулкана

На расстоянии 50 километров от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Подземные толчки были ощутимы в 23:35 по местному времени (14:35 по Москве), эпицентр находился в акватории Тихого океана к юго-востоку от города. Однако жители почувствовали колебания земли в нескольких районах Петропавловска. В МЧС отметили, что звонков от граждан не поступало.