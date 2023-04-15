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15 апреля, 13:15

Мощное землетрясение всколыхнуло Камчатку после обрушения кратера вулкана

На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,8

<p>Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

На расстоянии 50 километров от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Расстояние от Петропавловска-Камчатского — 55 километров. Глубина — 88,5 километра. Магнитуда — 4,8", отметили в ведомстве.

Подземные толчки были ощутимы в 23:35 по местному времени (14:35 по Москве), эпицентр находился в акватории Тихого океана к юго-востоку от города. Однако жители почувствовали колебания земли в нескольких районах Петропавловска. В МЧС отметили, что звонков от граждан не поступало.

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Напомним, 11 апреля на Камчатке было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,8. Очаг подземных толчков залегал на расстоянии 57 километров от Петропавловска.

Татьяна Миссуми
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