"Громадный кратер": Мощный взрыв разрушил купол вулкана на Камчатке
Учёные обнаружили, что извержение разрушило купол вулкана Шивелуч на Камчатке
Взрыв во время текущего извержения вулкана Шивелуч на Камчатке разрушил большую часть его купола. Об этом заявил сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.
Сегодня благодаря улучшению погоды учёные впервые за четыре дня смогли разглядеть последствия извержения для кратера.
"По-видимому, произошёл направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра. В кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией", — приводит "Камчатка-Информ" слова Демянчука.
По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, пирокластические потоки отошли от вулкана более чем на 20 километров. Извержение ещё продолжается, но его основная фаза уже позади. Пепел надолго задержится в атмосфере.
Напомним, мощное извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля (20:44 по Москве). Высота пеплового облака достигла 15–20 километров. Небо потемнело, а пепел накрыл близлежащие населённые пункты. В Сети появилось видео природного явления. Позже, 12 апреля, вулкан выбросил в небо несколько столбов пепла, высота наибольшего из которых составила десять километров над уровнем моря.
"Камчатка-Инфо" \ Юрий Демянчук