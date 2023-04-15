"Громадный кратер": Мощный взрыв разрушил купол вулкана на Камчатке

Взрыв во время текущего извержения вулкана Шивелуч на Камчатке разрушил большую часть его купола. Об этом заявил сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

Сегодня благодаря улучшению погоды учёные впервые за четыре дня смогли разглядеть последствия извержения для кратера.

"По-видимому, произошёл направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра. В кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией", — приводит "Камчатка-Информ" слова Демянчука.

По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, пирокластические потоки отошли от вулкана более чем на 20 километров. Извержение ещё продолжается, но его основная фаза уже позади. Пепел надолго задержится в атмосфере.