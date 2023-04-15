В Петербурге раскрыли причины нехватки водителей общественного транспорта

Больше всего петербургский рынок труда нуждается в водителях общественного транспорта, но восполнить дефицит кадров не получается в том числе и из-за молодёжи. Об этом заявил заведующий проектно-учебной лабораторией кадрового обеспечения экономического развития НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Курячий в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", фрагмент которой приводит газета "Петербургский дневник".

Он указал на нежелание молодёжи работать в данной сфере. Также сыграли свою роль общая напряжённость такого труда и пандемия, приведшая к взлёту платформы для получения заказов.

"Спрос сейчас на них большой, для водителей есть огромный выбор. В таких сложных сферах, как общественный транспорт, с заполнением тяжёлая ситуация, так как обучение длительное, а отношения оформляются как трудовые, то есть нет варианта создать ИП или оформить самозанятость", — объяснил Курячий.

Менее острая нехватка ощущается среди рабочих профессий, требующих конкретной квалификации. Причём даже сравнительно небольшая потребность предприятий порой не может быть удовлетворена. По словам Курячего, такие дефициты хоть и небольшие, но ощутимые.