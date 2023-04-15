КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 14:16

В Петербурге раскрыли причины нехватки водителей общественного транспорта

Больше всего петербургский рынок труда нуждается в водителях общественного транспорта, но восполнить дефицит кадров не получается в том числе и из-за молодёжи. Об этом заявил заведующий проектно-учебной лабораторией кадрового обеспечения экономического развития НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Курячий в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", фрагмент которой приводит газета "Петербургский дневник".

Он указал на нежелание молодёжи работать в данной сфере. Также сыграли свою роль общая напряжённость такого труда и пандемия, приведшая к взлёту платформы для получения заказов.

"Спрос сейчас на них большой, для водителей есть огромный выбор. В таких сложных сферах, как общественный транспорт, с заполнением тяжёлая ситуация, так как обучение длительное, а отношения оформляются как трудовые, то есть нет варианта создать ИП или оформить самозанятость", объяснил Курячий.

Менее острая нехватка ощущается среди рабочих профессий, требующих конкретной квалификации. Причём даже сравнительно небольшая потребность предприятий порой не может быть удовлетворена. По словам Курячего, такие дефициты хоть и небольшие, но ощутимые.

С 1 апреля рынок труда ждут сезонные изменения: Кому повысят зарплату, а кому сократят выплаты

С 1 апреля рынок труда ждут сезонные изменения: Кому повысят зарплату, а кому сократят выплаты

Лайф писал, что спрос на представителей рабочих профессий в России уже превысил потребность в IT-специалистах. Более того, подобные вакансии лидируют и по величине зарплат.

Обложка ©

"Петербургский дневник" / Роман Пименов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Работа
  • Экономика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров