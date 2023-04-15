КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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15 апреля, 14:13

Потому что русская: Немец ошпарил москвичке лицо кипятком и избил в пятизвёздочном отеле в Турции

Mash: В турецком пятизвёздочном отеле москвичку избили за то, что она русская

<p>Хаммам отеля Gloria Serinity в Белеке, Турция. Обложка © <a href="https://www.gloria.com.tr/en/hotels/gloria-serenity-resort/serenity-spa/#images-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">loria.com.tr</a></p>

Хаммам отеля Gloria Serinity в Белеке, Турция. Обложка © loria.com.tr

Туристку из Москвы в Турции избили металлическим ковшом и облили кипятком в хаммаме пятизвёздочного отеля из-за того, что она русская. Об этом сообщает Mash.

В беседе с телеграм-каналом Анна рассказала, что отдыхала в гостинице Gloria Serinity в Белеке и в Чистый четверг, 13 апреля, пошла в хаммам, чтобы помыться. Там к ней подошёл немец и начал прогонять криками, заявив, что купаться тут могут только турчанки. А узнав, что женщина русская, мужчина плеснул ей в лицо кипятком, после чего несколько раз ударил.

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Анна смогла убежать и обратилась к администрации. Там перед ней извинились и пообещали бесплатный массаж, при этом отказавшись принять какие-либо меры, чтобы обеспечить её безопасность. В администрации заявили, что обидчик Анны скоро съезжает, а видеокамер в хаммаме, чтобы доказать нападение, всё равно нет.

Ранее Лайф рассказывал, как в Таиланде хозяин выгнал россиян из своего ирландского паба и отделался от полиции связями с мафией. Туристы играли в бильярд, а владелец заведения спокойно выпивал за барной стойкой. Однако в один момент он схватил кий и начал кричать на посетителей.

Никита Никонов
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