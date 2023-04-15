Потому что русская: Немец ошпарил москвичке лицо кипятком и избил в пятизвёздочном отеле в Турции

Туристку из Москвы в Турции избили металлическим ковшом и облили кипятком в хаммаме пятизвёздочного отеля из-за того, что она русская. Об этом сообщает Mash.

В беседе с телеграм-каналом Анна рассказала, что отдыхала в гостинице Gloria Serinity в Белеке и в Чистый четверг, 13 апреля, пошла в хаммам, чтобы помыться. Там к ней подошёл немец и начал прогонять криками, заявив, что купаться тут могут только турчанки. А узнав, что женщина русская, мужчина плеснул ей в лицо кипятком, после чего несколько раз ударил.

Анна смогла убежать и обратилась к администрации. Там перед ней извинились и пообещали бесплатный массаж, при этом отказавшись принять какие-либо меры, чтобы обеспечить её безопасность. В администрации заявили, что обидчик Анны скоро съезжает, а видеокамер в хаммаме, чтобы доказать нападение, всё равно нет.