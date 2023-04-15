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15 апреля, 14:31

Пушилин вручил Мурашко знак отличия "За заслуги перед ДНР" III степени

Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко знак отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени.

"Это самое малое, что мы можем сделать в качестве благодарности за помощь и внимание, которое оказывается сейчас медицинской отрасли нашего региона", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Мурашко: Почти 140 медорганизаций ремонтируются в новых регионах РФ

Мурашко: Почти 140 медорганизаций ремонтируются в новых регионах РФ

Ранее Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Херсонскую и Запорожскую области. Он проверил работу местных медицинских организаций и пообщался с персоналом.

Обложка ©

T.me / pushilindenis

Матвей Константинов
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