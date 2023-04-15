Слепакову заявили о невозможности продать квартиру в Москве за $3,5 млн из-за чёрной метки

Сбежавший из России шоумен и юморист Семён Слепаков* никак не может продать свою огромную московскую квартиру. Он выставил её на продажу почти за 400 миллионов рублей, а теперь хочет выручить за 217 квадратов 3,4 миллиона долларов (почти 278 миллионов рублей).

Слепаков приобрёл апартаменты в престижном районе Крымской набережной ещё в 2021 году, однако ремонт сделать так и не успел. Покупателя ждут три санузла, гостиная, столовая-кухня, три спальни, гардеробная и абсолютно голые стены. На сегодняшний день его объявление буквально висит мёртвым грузом. Как уверен звёздный адвокат Андрей Алёшкин, ситуация вряд ли изменится.

"Из-за этой чёрной метки иноагента с квартирой от Слепакова вряд ли кто-то рискнёт связаться", — приводит его слова kp.ru.

Вряд ли кто-то станет рисковать своим статус ради квартиры, уверен юрист. При вступлении в финансовые отношения с иноагентом покупатель, арендатор и даже риелтор может быть признан аффилированным лицом, обретя впоследствии массу проблем. Единственный выход для шоумена — оформить дарственную. Однако даже после этого будет проблематично вывести деньги из России, учитывая текущие ограничения.

Напомним, вчера Минюст включил комика Семёна Слепакова в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило решение тем, что музыкант и юморист получал поддержку от иностранных источников и критиковал специальную военную операцию на Украине.