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15 апреля, 15:02

Блогерша четыре года не брила ноги и показала, к чему это привело

Блогерша Бека Мартинес не брила ноги четыре года, чтобы показать пример дочери

Американская блогерша Бека Мартинес четыре года не брила ноги и рассказала, к чему это привело. Видео опубликовано в её тикток-аккаунте.

Блогерша Бека Мартинес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bekah

Блогерша Бека Мартинес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bekah

По словам девушки, в детстве над ней насмехались окружающие из-за обилия волос на теле. После этого Беке даже пришлось лечиться от тревожного расстройства у психотерапевта.

Блогерша Бека Мартинес четыре года не брила ноги. Видео © Tiktok / bekah_martinez

"Надо мной смеялись, и мне было так стыдно, что я молилась каждую ночь, чтобы Бог просто удалил все волосы с моих рук и ног", — вспоминает тиктокерша.

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Во время беременности Мартинес решила не бриться, чтобы показать будущему ребёнку и окружающим пример позитивного отношения к собственной внешности. Девушка хочет, что её дочь увидела, как кто-то живёт в естественном теле, не испытывая какого-либо стыда.

Ранее Лайф писал, что звезда TikTok умерла в 30 лет после мучительной мигрени. Девушка в течение двух лет страдала от головной боли, а несколько месяцев назад ей поставили диагноз: неврит зрительного нерва.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bekah

Никита Никонов
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