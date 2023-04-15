Блогерша четыре года не брила ноги и показала, к чему это привело
Блогерша Бека Мартинес не брила ноги четыре года, чтобы показать пример дочери
Американская блогерша Бека Мартинес четыре года не брила ноги и рассказала, к чему это привело. Видео опубликовано в её тикток-аккаунте.
Блогерша Бека Мартинес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bekah
По словам девушки, в детстве над ней насмехались окружающие из-за обилия волос на теле. После этого Беке даже пришлось лечиться от тревожного расстройства у психотерапевта.
Блогерша Бека Мартинес четыре года не брила ноги. Видео © Tiktok / bekah_martinez
"Надо мной смеялись, и мне было так стыдно, что я молилась каждую ночь, чтобы Бог просто удалил все волосы с моих рук и ног", — вспоминает тиктокерша.
Во время беременности Мартинес решила не бриться, чтобы показать будущему ребёнку и окружающим пример позитивного отношения к собственной внешности. Девушка хочет, что её дочь увидела, как кто-то живёт в естественном теле, не испытывая какого-либо стыда.
Ранее Лайф писал, что звезда TikTok умерла в 30 лет после мучительной мигрени. Девушка в течение двух лет страдала от головной боли, а несколько месяцев назад ей поставили диагноз: неврит зрительного нерва.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bekah