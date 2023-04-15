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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 19:33
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В Госдуме хотят обложить новыми налогами букмекеров ради лудоманов

Депутат Метелев предложил ввести налог для букмекеров для лечения лудоманов

В России нужно ввести дополнительный налог на деятельность букмекерских компаний, сборы с которого пойдут на лечение игровой зависимости. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев от партии "Единая Россия".

"Ставки и другие онлайн-игры не запрещены законом. На самом деле мы очень недооцениваем эту тему. И в России вообще никто про это не говорит. Есть такое понятие — лудомания. Это зависимость от азартных игр", пояснил он.

Депутат напомнил, что лудоманы теряют квартиры, работу, семьи из-за нездорового пристрастия. Поэтому вполне логично задуматься об ограничениях, например, возложив часть ответственности за эту социальную проблему на организаторов игр, пришёл к выводу парламентарий.

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Ранее сообщалось, что нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар проиграл огромную сумму в результате онлайн-ставок и "разревелся" в прямом эфире.

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Татьяна Миссуми
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