В Госдуме хотят обложить новыми налогами букмекеров ради лудоманов

В России нужно ввести дополнительный налог на деятельность букмекерских компаний, сборы с которого пойдут на лечение игровой зависимости. С таким предложением выступил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев от партии "Единая Россия".

"Ставки и другие онлайн-игры не запрещены законом. На самом деле мы очень недооцениваем эту тему. И в России вообще никто про это не говорит. Есть такое понятие — лудомания. Это зависимость от азартных игр", — пояснил он.

Депутат напомнил, что лудоманы теряют квартиры, работу, семьи из-за нездорового пристрастия. Поэтому вполне логично задуматься об ограничениях, например, возложив часть ответственности за эту социальную проблему на организаторов игр, пришёл к выводу парламентарий.