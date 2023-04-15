В Швеции отпустили окрещённую шпионкой россиянку за неимением улик
В Швеции отпустили россиянку, которая была задержана за шпионаж
В Швеции отпустили на свободу россиянку, которая 13 апреля была задержана по обвинению в промышленном шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре страны.
"Подозрения в отношении задержанного в четверг стали слабее, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении этого лица", — пояснил прокурор Джеймс фон Рейс и подчеркнул, что предварительное следствие будет продолжено.
Как сообщал TV4 Nyheterna, россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе в Гётеборге. Полиция отказалась разглашать детали дела, женщину сразу арестовали.
Ранее сообщалось, что в Албании суд отказался экстрадировать в Москву россиянку Светлану Тимофееву, обвиняемую в шпионаже. В качестве одной из причин указывались сомнения суда в том, что российская сторона сможет гарантировать девушке соблюдение прав человека.
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