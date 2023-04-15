В Киево-Печерской лавре воцарился покой в Великую субботу

В Великую (или Страстную) субботу православные украинцы готовятся к Пасхе. Прихожане несут куличи в Киево-Печерскую лавру, чтобы освятить их. Впервые за долгое время на территории монастыря воцарился покой.

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Богослужение в обители проводит каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) — насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Роман (Подлубняк), протодиакон Тарасий Мудрак и диакон Георгий Капитанюк. Обстановка на территории храма спокойная.