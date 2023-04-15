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15 апреля, 17:52

В Киево-Печерской лавре воцарился покой в Великую субботу

<p>Обложка © Facebook (Запрещена в РФ) / Church.ua</p>

Обложка © Facebook (Запрещена в РФ) / Church.ua

В Великую (или Страстную) субботу православные украинцы готовятся к Пасхе. Прихожане несут куличи в Киево-Печерскую лавру, чтобы освятить их. Впервые за долгое время на территории монастыря воцарился покой.

Видео © Facebook (Запрещена в РФ) / Church.ua

Богослужение в обители проводит каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) — насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Роман (Подлубняк), протодиакон Тарасий Мудрак и диакон Георгий Капитанюк. Обстановка на территории храма спокойная.

А утром митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провёл в Киево-Печерской лавре литургию Великой субботы. В ходе неё духовенство церкви просило в молитвах о мире на украинской земле, а предстоятель попросил у Бога "милости украинскому народу, чтобы Господь умудрил власть".

Что категорически нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го, а что можно и даже нужно

Что категорически нельзя делать в Великую субботу 15 апреля 2023-го, а что можно и даже нужно

Андрей Бражников
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