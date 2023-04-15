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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 22:04

Четыре человека умерли от неизвестного заболевания в Кении

Уже четыре человека скончались от неизвестного заболевания в округе Какамега на западе Кении, сообщили в Минздраве страны. Там считают, что речь идёт о "вспышке возможного инфекционного заболевания", которое проявило себя в двух школах региона. Сейчас они закрыты.

На данный момент число заболевших составляет 627 человек, 19 из них были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Заразившиеся жалуются на лихорадку, боль в животе, тошноту и диарею. Первый случай был зарегистрирован ещё 1 марта.

В Чите ребёнок заразился опасной инфекцией, поев сметаны и творога
В Чите ребёнок заразился опасной инфекцией, поев сметаны и творога

Лайф писал, что в Красноярском крае выявили первый случай заражения лихорадкой Западного Нила. В Россию её привезла женщина, вернувшаяся из Таиланда.

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Getty Images / Alet Pretorius / Gallo Images

Матвей Константинов
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