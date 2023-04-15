Четыре человека умерли от неизвестного заболевания в Кении

Уже четыре человека скончались от неизвестного заболевания в округе Какамега на западе Кении, сообщили в Минздраве страны. Там считают, что речь идёт о "вспышке возможного инфекционного заболевания", которое проявило себя в двух школах региона. Сейчас они закрыты.

На данный момент число заболевших составляет 627 человек, 19 из них были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Заразившиеся жалуются на лихорадку, боль в животе, тошноту и диарею. Первый случай был зарегистрирован ещё 1 марта.