Париж стал дистанцироваться от Вашингтона из-за неразумного политического курса США в отношении России, заявил бывший кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака.

"Дистанцирование Франции от роли американского вассала — ещё одно следствие контрпродуктивности Соединённых Штатов, которые ведут опосредованную войну с Российской Федерацией", — написал американский правозащитник в "Твиттере".

Барака добавил, что жители Германии стали требовать того же, предполагая, что именно Вашингтон причастен к взрыву газопроводов "Северный поток".