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15 апреля, 20:44

В США заметили, что Франция и Германия стали отдаляться от Вашингтона из-за России

Американский политик Барака: Франция отворачивается от США из-за России

Париж стал дистанцироваться от Вашингтона из-за неразумного политического курса США в отношении России, заявил бывший кандидат в вице-президенты от Партии зелёных Аджаму Барака.

"Дистанцирование Франции от роли американского вассала — ещё одно следствие контрпродуктивности Соединённых Штатов, которые ведут опосредованную войну с Российской Федерацией", — написал американский правозащитник в "Твиттере".

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Барака добавил, что жители Германии стали требовать того же, предполагая, что именно Вашингтон причастен к взрыву газопроводов "Северный поток".

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что вина США в подрыве "Северных потоков" была очевидна ещё до теории, выдвинутой журналистом Сеймуром Хершем. Как отметил политик, неизвестным сейчас остаётся только то, сделали это американцы в одиночку или вместе с Норвегией.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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