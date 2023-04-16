Стала известна дата выхода восьмого сезона культовой "Футурамы"

Премьера восьмого сезона мультсериала "Футурама" состоится летом 2023 года на стриминговом сервисе Hulu. Он будет состоять из 20 эпизодов и представит несколько изменённый актёрский состав, сказано в пресс-релизе.

Так, Фрая снова озвучит Билли Уэст, Лилу — Кэти Сагал, а робота Бендера — Джон Ди Маджио. К актёрскому составу также присоединились Лорен Том, Фил Ламарр, Дэвид Херман, Тресс Макнилл и Морис Ламарш.

Когда именно продолжение анимационного шоу выйдет на экраны, не уточняется. Также неизвестно, станет ли этот сезон финальным.

Сериал стартовал на телеканале Fox ещё в 1999 году. В первые годы шоу собрало огромную аудиторию фанатов, но к концу 2013 года его рейтинги значительно упали. Тогда же и прошёл показ последней серии седьмого сезона.