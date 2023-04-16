Стала известна дата выхода восьмого сезона культовой "Футурамы"
Восьмой сезон "Футурамы" выйдет летом 2023 года
Премьера восьмого сезона мультсериала "Футурама" состоится летом 2023 года на стриминговом сервисе Hulu. Он будет состоять из 20 эпизодов и представит несколько изменённый актёрский состав, сказано в пресс-релизе.
Так, Фрая снова озвучит Билли Уэст, Лилу — Кэти Сагал, а робота Бендера — Джон Ди Маджио. К актёрскому составу также присоединились Лорен Том, Фил Ламарр, Дэвид Херман, Тресс Макнилл и Морис Ламарш.
Когда именно продолжение анимационного шоу выйдет на экраны, не уточняется. Также неизвестно, станет ли этот сезон финальным.
Сериал стартовал на телеканале Fox ещё в 1999 году. В первые годы шоу собрало огромную аудиторию фанатов, но к концу 2013 года его рейтинги значительно упали. Тогда же и прошёл показ последней серии седьмого сезона.
О выходе продолжения "Футурамы" стало известно ещё в феврале 2023 года. Однако тогда дата продолжения не раскрывалась.