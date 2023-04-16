Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии

Во Франции госпитализировали основателя крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пена. Как пишет издание Point, политик доставлен в клинику в тяжёлом состоянии.

Он почувствовал ухудшение самочувствия во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем 94-летнего политика может являться сердечная недостаточность.

В прошлом году Ле Пен уже попадал в больницу с лёгкой формой инсульта.