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15 апреля, 22:36

Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии

Point: Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжёлом состоянии

Во Франции госпитализировали основателя крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пена. Как пишет издание Point, политик доставлен в клинику в тяжёлом состоянии.

Он почувствовал ухудшение самочувствия во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем 94-летнего политика может являться сердечная недостаточность.

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В прошлом году Ле Пен уже попадал в больницу с лёгкой формой инсульта.

Ранее дочь политика лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Однако она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны.

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Юлия Коновалова
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