Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжёлом состоянии
Point: Французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжёлом состоянии
Во Франции госпитализировали основателя крайне правой партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пена. Как пишет издание Point, политик доставлен в клинику в тяжёлом состоянии.
Он почувствовал ухудшение самочувствия во второй половине дня в субботу, после чего его доставили в больницу в парижском регионе. Причиной проблем со здоровьем 94-летнего политика может являться сердечная недостаточность.
В прошлом году Ле Пен уже попадал в больницу с лёгкой формой инсульта.
Ранее дочь политика лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что не исключает возможности в четвёртый раз в жизни стать кандидатом в президенты Франции. Однако она заметила, что с большим удовольствием заняла бы пост премьер-министра страны.