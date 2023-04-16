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16 апреля, 02:37

В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма

Глава LPOI Сирадж заявил о конце господства западного колониализма благодаря КНР

Дружба Индонезии и Китая, а также дальнейшее развитие отношений двух стран знаменуют конец эпохи западного колониализма и возрождение сильной Азии. Об этом заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж во время разговора с послом КНР Лу Каном.

"Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всём мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка", — приводит агентство Antara его слова.

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Также Сирадж назвал Китай страной с превосходством в разных сферах. Такое государство способно привести Азию к формированию выдающейся цивилизации, добавил дипломат. По его словам, господство мировой олигархии и западного колониализма должно прекратиться, а Азии необходимо возродиться.

Ранее Лайф писал, что в Китае предрекли США как гегемону неминуемый крах. Авторы статьи в Global Times подчеркнули рост значения БРИКС в мире, растущую востребованность Шанхайской организации сотрудничества и снижение влияния G7.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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