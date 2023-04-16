В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма

Дружба Индонезии и Китая, а также дальнейшее развитие отношений двух стран знаменуют конец эпохи западного колониализма и возрождение сильной Азии. Об этом заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж во время разговора с послом КНР Лу Каном.

"Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всём мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка", — приводит агентство Antara его слова.

Также Сирадж назвал Китай страной с превосходством в разных сферах. Такое государство способно привести Азию к формированию выдающейся цивилизации, добавил дипломат. По его словам, господство мировой олигархии и западного колониализма должно прекратиться, а Азии необходимо возродиться.